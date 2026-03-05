Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 09:38

Presidente Mulino confirma su asistencia a la cumbre de mandatarios de Latinoamérica

Presidente José Raúl Mulino asistirá a la cumbre de mandatarios latinoamericanos de Donald Trump en Miami.

Presidente José Raúl Mulino asistirá a la cumbre de mandatarios de Donald Trump.

Presidente José Raúl Mulino asistirá a la cumbre de mandatarios de Donald Trump.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino informó que participará en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente Donald Trump, que se realizará en Miami, Estados Unidos, este sábado 7 de marzo.

Mulino indicó que la reunión iniciará a las 12:00 mediodía en el Hotel Doral y que viajará a EE. UU. este viernes, aunque aún no ha precisado la hora de salida.

El mandatario panameño señaló que el encuentro no cuenta con un cronograma detallado y que todavía no se han definido los temas específicos que serán abordados.

A las 6:00 p.m. de este sábado se prevé la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostendrá conversaciones con los presidentes asistentes.

Asimismo, indicó que entre ambos países se contempla, a futuro, la posibilidad de realizar reuniones entre secretarios y ministros de Estado para dar seguimiento a los temas bilaterales.

