Presidente Mulino confirma su asistencia a la cumbre de mandatarios de Latinoamérica

El presidente José Raúl Mulino informó que participará en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente Donald Trump, que se realizará en Miami, Estados Unidos, este sábado 7 de marzo.
El mandatario panameño señaló que el encuentro no cuenta con un cronograma detallado y que todavía no se han definido los temas específicos que serán abordados.
A las 6:00 p.m. de este sábado se prevé la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostendrá conversaciones con los presidentes asistentes.
Asimismo, indicó que entre ambos países se contempla, a futuro, la posibilidad de realizar reuniones entre secretarios y ministros de Estado para dar seguimiento a los temas bilaterales.