Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 5 de marzo de 2026

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, habló sobre la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el caso de los albergues, proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el viaje a Miami para participar en cumbre de líderes de América Latina convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre otros temas.

Durante la conferencia, el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, tomó la palabra y dio detalles sobre la situación actual de los 10 panameños detenidos en Cuba.