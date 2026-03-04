Fondos de descentralización financian obras viales, agua y electrificación en Panamá

Actualmente, el 80% de los corregimientos de Panamá ejecuta proyectos financiados con fondos de descentralización, como parte de la política de fortalecimiento de los gobiernos locales impulsada por el presidente José Raúl Mulino, a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Cada año, el Gobierno Nacional transfiere B/.186.6 millones a municipios y juntas comunales, destinados a fortalecer su funcionamiento mediante la contratación de personal técnico y a invertir, en promedio, el 70% de estos recursos en infraestructura, adquisición de equipos y programas dirigidos a la niñez y adolescencia, conforme a la Ley 37 y sus modificaciones.

Eficiencia en la gestión

Durante la presente administración (agosto 2024 a diciembre 2025), se han agilizado los procesos mediante la incorporación de tecnología, reduciendo en un 60% los trámites de aprobación requeridos para cada proyecto propuesto por las comunidades y sus autoridades locales.

Esto ha permitido aprobar 4,837 proyectos de inversión en sectores como vialidad (caminos, aceras, puentes y vados), agua potable, electrificación e infraestructuras públicas y deportivas, entre otros. Actualmente, estos proyectos se encuentran en distintas etapas de ejecución y cerca del 25% ya han sido culminados.

Comunidades aisladas y caminos intransitables.

906 proyectos de vialidad, con una inversión de B/.63 millones, mejoran la conectividad hacia escuelas, centros de salud y zonas productivas. En comunidades de Chimán, por ejemplo, ahora cuentan con conexión terrestre gracias a la gestión del alcalde Osvaldo González.

Falta de acceso al agua segura y al servicio de electricidad

472 proyectos de agua potable, con más de B/.6 millones invertidos, permiten que comunidades como La Arena de Los Pozos, en Herrera, dispongan de agua las 24 horas. Este proyecto fue impulsado por el representante Edilberto Frías.

El impacto también se refleja en historias como la de don Marcos, de 97 años, residente en La Ensenada, distrito de Balboa, quien recibió electricidad en su vivienda por primera vez, gracias a la gestión del alcalde José Lasprilla.

Seguimiento y transparencia

El equipo técnico de la AND realiza un promedio de 150 visitas mensuales para monitorear el avance de los proyectos y publica toda la información en su sitio web institucional, reforzando la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Desafíos 2026

Programa de Desarrollo Turístico a nivel Municipal

Para 2026, la AND impulsará nuevas iniciativas orientadas al desarrollo sostenible. Entre ellas destaca el Programa de Desarrollo Turístico Municipal, un esfuerzo interinstitucional en el que participan la AND, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Fundación ANCON y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES).

Alcaldes y representantes han propuesto cerca de 40 proyectos enfocados en potenciar sitios de valor natural, histórico y cultural. Una comisión intergubernamental evalúa y diseña las infraestructuras necesarias, realizando visitas técnicas para promover economías locales basadas en el turismo y la cultura.

Nuevo sistema de Distribución de Fondos

Con el financiamiento de una consultoría aportada por UNICEF, en alianza con la AND, se cuenta con una propuesta sustentada en indicadores de vulnerabilidad para categorizar municipios y asignar fondos con criterios técnicos y científicos.

La implementación requerirá una modificación legislativa propuesta por el MEF.

Proyecto 0 Vertederos: Plan Integral de Gestión Integral de Desechos Sólidos

En alianza con la Secretaría de Metas de la Presidencia, la Autoridad de Aseo y los municipios, la AND lidera la eliminación gradual de 59 vertederos a cielo abierto en el país, mediante un Plan Integral de Gestión de Desechos Sólidos que incorpora tecnología moderna para el manejo sostenible de residuos.

La meta es sustituir los depósitos sin control por un modelo moderno que incluya saneamiento de vertederos, tratamiento de lixiviados, reciclaje, separación en la fuente y tecnologías térmicas para la eliminación de desechos acumulados.

Fortalecimiento de la conectividad en juntas comunales

En alianza con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la AND promueve el acceso a internet eficiente y equipamiento tecnológico para más de 100 juntas comunales, permitiéndoles tramitar y dar seguimiento a proyectos sin necesidad de trasladarse largas distancias, además de recibir capacitaciones virtuales ofrecidas por instituciones públicas, privadas y universidades.