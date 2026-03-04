Panamá pierde 2-1 ante los Tigres de Detroit en su último partido en EE. UU.

El equipo de béisbol de Panamá terminó su preparación en Estados Unidos con una derrota de 2-1 frente a los Tigres de Detroit. El equipo panameño conectó 7 imparables, pero no pudo remontar el marcador en el Publix Field at Marchand Stadium.

También te puede interesar: Panamá pierde 1-11 ante los Yankees en juego previo al Clásico Mundial

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Jack Flaherty Jack Rafe Flaherty, lanzador de los Tigres de Detroit. FEDEBEIS

Resumen del partido de Panamá contra Detroit

A pesar de que Panamá bateó más que sus rivales (7 hits contra 3 de Detroit), los Tigres aprovecharon las primeras entradas para anotar sus dos carreras. Por la ofensiva panameña destacaron Allen Córdoba, quien se fue de 4-3, y Johan Camargo, responsable de la única carrera del equipo.

El lanzador panameño Abdiel Mendoza cargó con la derrota, mientras que el grandes liga Jack Flaherty se llevó el triunfo para el equipo de Detroit.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "LAKELAND, Florida. Imágenes del partido de esta tarde ante los Tigres de Detroit en Publix Field. Alta de la 8tva: Panamá: 1 Tigres: 2" View this post on Instagram

El equipo de Panamá viaja hoy a Puerto Rico

Tras el partido, la delegación de Panamá programó su vuelo hacia San Juan, Puerto Rico para las 6:00 p.m. de este miércoles 4 de marzo. Se espera que los jugadores lleguen a suelo puertorriqueño a las 9:00 p.m. para instalarse y retomar los entrenamientos mañana jueves 5 de marzo.

La primera práctica en el Estadio Hiram Bithorn está pactada para las 12:30 p.m., donde se darán los últimos toques antes del inicio oficial del torneo.