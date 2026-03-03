Panamá pierde 1-11 ante los Yankees en juego previo al Clásico Mundial

Los Yankees de Nueva York y la Selección de Béisbol de Panamá se enfrentaron este martes 3 de marzo de 2026 en un partido de exhibición en Florida. El juego experimental sirvió para ajustar piezas clave antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol.
Poder ofensivo de los Yankees en el diamante
El receptor J.C. Escarra lideró el ataque de los Yankees al irse perfecto de 2-2, incluyendo un cuadrangular y tres carreras remolcadas. Los "Mulos de Manhattan" conectaron un total de 13 imparables, demostrando su profundidad ofensiva con Ryan McMahon también destacando al bate.
Los Yankees mantuvieron el control del encuentro desde el primer episodio, anotando carreras en cinco entradas distintas y limitando la respuesta del conjunto panameño en el George Steinbrenner Field. El partido terminó con 11 carreras a favor del equipo neoyorquino.
Panamá ajusta su rotación para el siguiente duelo
A pesar del dominio de los Yankees, la novena panameña logró rescatar imparables de Jhony Santos, Enrique Bradfield y Johan Camargo. Tras este compromiso, el equipo canalero se prepara para enfrentar este miércoles 4 de marzo a los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m.
Para dicho encuentro, se ha confirmado al derecho Jaime Barría como el lanzador abridor, quien tendrá la misión de frenar a la ofensiva de los felinos tras el exigente examen que supuso enfrentar a los Yankees en Tampa.