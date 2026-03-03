Panamá pierde 1-11 ante los Yankees en juego previo al Clásico Mundial

Los Yankees de Nueva York y la Selección de Béisbol de Panamá se enfrentaron este martes 3 de marzo de 2026 en un partido de exhibición en Florida. El juego experimental sirvió para ajustar piezas clave antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol.

Poder ofensivo de los Yankees en el diamante

El receptor J.C. Escarra lideró el ataque de los Yankees al irse perfecto de 2-2, incluyendo un cuadrangular y tres carreras remolcadas. Los "Mulos de Manhattan" conectaron un total de 13 imparables, demostrando su profundidad ofensiva con Ryan McMahon también destacando al bate.

Los Yankees mantuvieron el control del encuentro desde el primer episodio, anotando carreras en cinco entradas distintas y limitando la respuesta del conjunto panameño en el George Steinbrenner Field. El partido terminó con 11 carreras a favor del equipo neoyorquino.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Yankees se imponen a Panamá en Tampa Tampa, Florida. Prensa. Fedebeis. Los Yankees de New York, encabezados por J.C. Escarra sacaron un marcador favorable 11 carreras por 1 ante Panamá en partido de exhibición, previo al Clásico Mundial jugado en el George Steinbrenner Field, esta tarde. Escarra el receptor de los Mulos, sonó 2-2 con cuadrangular y 3 carreras remolcadas, guiando a los Yankees a una buena victoria, apoyados también en el bate de Ryan McMahon que dio de 3-2 con 2 producidas. Los Yankees sonaron 13 imparables, marcaron 11 carreras, anotando 2 en la baja de la primera, 3 más en la cuarta, 2 en la quinta, 2 en la sexta y 2 más en la octava. Panamá tuvo un partido limitado en imparables, sonando apenas tres imparables, destacando Jhony Santos de 1-1, Enrique Bradfield de 3-1 y Johan Camargo de 3-1. Para mañana miércoles, Panamá juega ante los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m. en Publix Field, donde se ha asignado para abrir el partido el derecho Jaime Barría." View this post on Instagram

Panamá ajusta su rotación para el siguiente duelo

A pesar del dominio de los Yankees, la novena panameña logró rescatar imparables de Jhony Santos, Enrique Bradfield y Johan Camargo. Tras este compromiso, el equipo canalero se prepara para enfrentar este miércoles 4 de marzo a los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m.

Para dicho encuentro, se ha confirmado al derecho Jaime Barría como el lanzador abridor, quien tendrá la misión de frenar a la ofensiva de los felinos tras el exigente examen que supuso enfrentar a los Yankees en Tampa.