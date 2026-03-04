¿Cómo convertirse en donante de órganos en Panamá? Estos son los requisitos

Para convertirse en donante de órganos y tejidos en Panamá es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades de salud. De acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS), la persona debe:
Donante de órganos: 250 pacientes esperan un trasplante renal
La CSS informó que actualmente 250 pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante renal en el país. Además, durante el año pasado se realizaron 41 trasplantes renales, una cifra que refleja la importancia de fortalecer la cultura de donación para salvar vidas.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a informarse y manifestar formalmente su decisión de ser donante, un acto que puede representar una segunda oportunidad de vida para quienes padecen enfermedades crónicas avanzadas.