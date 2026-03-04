Detienen a exjefa de Cobranzas de la DGI por presunto peculado de B/.630 mil

Una jueza de garantías legalizó la aprehensión y ordenó la detención provisional de la exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), correspondiente al período 2020-2024, tras ser imputada por el delito de peculado agravado.
Contenido relacionado: Cae exfuncionaria por presunto peculado contra la DGI
Lesión económica de exjefa de Cobranzas en la DGI supera los B/.630 mil
De acuerdo con las autoridades, el presunto delito habría causado una lesión económica al Estado panameño por más de B/.630 mil. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que sustentan la imputación y la medida cautelar de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Fiscalía Anticorrupción lleva el caso
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá es la encargada de dirigir las diligencias relacionadas con este proceso penal. El delito de peculado agravado está vinculado al uso indebido o apropiación de fondos públicos por parte de funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Las autoridades no han detallado, por el momento, mayores aspectos del caso, mientras avanza el proceso judicial.