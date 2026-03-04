Expocomer 2026 será del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunció que del 10 al 12 de marzo se desarrollarán las exposiciones comerciales que organiza la entidad, incluyendo Expocomer, en el Panama Convention Center.
Con Expocomer, Panamá busca consolidarse como hub de negocios
Según la organización, estas exposiciones reúnen a empresas, inversionistas y representantes del sector productivo de distintos mercados, generando oportunidades de comercio, alianzas estratégicas e inversión.
La actividad forma parte de las principales vitrinas comerciales de la región y busca impulsar sectores clave de la economía panameña.
Participación internacional y oportunidades comerciales
Durante los tres días del evento se esperan reuniones de negocios, exhibiciones de productos y espacios de networking entre empresas locales e internacionales.
Las autoridades del gremio empresarial destacaron que este tipo de encuentros contribuyen a proyectar a Panamá como un punto de conexión para el comercio global y la atracción de inversiones.