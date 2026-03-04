Expocomer 2026 será del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunció que del 10 al 12 de marzo se desarrollarán las exposiciones comerciales que organiza la entidad, incluyendo Expocomer , en el Panama Convention Center.

El evento contará con la participación de delegaciones de 30 países, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y posicionar a Panamá como un centro estratégico para los negocios internacionales.

Con Expocomer, Panamá busca consolidarse como hub de negocios

Según la organización, estas exposiciones reúnen a empresas, inversionistas y representantes del sector productivo de distintos mercados, generando oportunidades de comercio, alianzas estratégicas e inversión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029181323219243476?s=20&partner=&hide_thread=false Del 10 al 12 de marzo se llevarán a cabo las exposiciones de la @CCIYAP en el Panama Convention Center, con la participación de 30 países, y que buscan posicionar a Panamá como el epicentro de negocios globales. pic.twitter.com/EuGHVZXC10 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

La actividad forma parte de las principales vitrinas comerciales de la región y busca impulsar sectores clave de la economía panameña.

Participación internacional y oportunidades comerciales

Durante los tres días del evento se esperan reuniones de negocios, exhibiciones de productos y espacios de networking entre empresas locales e internacionales.

Las autoridades del gremio empresarial destacaron que este tipo de encuentros contribuyen a proyectar a Panamá como un punto de conexión para el comercio global y la atracción de inversiones.