Expocomer 2026 será del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center

La CCIAP anunció que Expocomer se realizará del 10 al 12 de marzo con la participación de 30 países en el Panama Convention Center.

Viola Guevara
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunció que del 10 al 12 de marzo se desarrollarán las exposiciones comerciales que organiza la entidad, incluyendo Expocomer, en el Panama Convention Center.

El evento contará con la participación de delegaciones de 30 países, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y posicionar a Panamá como un centro estratégico para los negocios internacionales.

Con Expocomer, Panamá busca consolidarse como hub de negocios

Según la organización, estas exposiciones reúnen a empresas, inversionistas y representantes del sector productivo de distintos mercados, generando oportunidades de comercio, alianzas estratégicas e inversión.

La actividad forma parte de las principales vitrinas comerciales de la región y busca impulsar sectores clave de la economía panameña.

Participación internacional y oportunidades comerciales

Durante los tres días del evento se esperan reuniones de negocios, exhibiciones de productos y espacios de networking entre empresas locales e internacionales.

Las autoridades del gremio empresarial destacaron que este tipo de encuentros contribuyen a proyectar a Panamá como un punto de conexión para el comercio global y la atracción de inversiones.

