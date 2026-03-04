Convocatoria para gerente general de la Cadena de Frío: requisitos y cómo aplicar

Convocatoria para gerente general de la Cadena de Frío

La empresa estatal Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. anunció la apertura de una convocatoria pública para ocupar el cargo de gerente general. La entidad informó que estará recibiendo solicitudes durante cinco días hábiles, contados a partir de la última publicación oficial de este aviso.

Requisitos para el cargo

Las personas interesadas en participar en el proceso deben cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer título universitario en Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería, Contabilidad, Finanzas o Derecho.

Contar con experiencia comprobada de al menos cinco años.

No haber sido condenado por delito doloso contra la administración pública ni por delito culposo de carácter patrimonial.

Ser una persona de reconocida probidad.

Documentos que deben presentar los aspirantes

Para aplicar al cargo, los postulantes deberán enviar:

Hoja de vida.

Copia de documento de identidad personal.

Copia de diplomas académicos.

Carta de referencia que acredite que es una persona de reconocida probidad.

Récord policivo.

Declaración jurada ante notario que indique que no tiene parentesco con otros directores de la empresa ni con el presidente de la República, entre otros requisitos establecidos.

Cómo enviar la solicitud

Los interesados deberán remitir su hoja de vida y documentos al correo electrónico oficial:

[email protected]

La convocatoria busca seleccionar al nuevo gerente general de la empresa responsable de la administración y operación de los mercados nacionales vinculados a la cadena de frío en el país.