Diputada Alexandra Brenes reacciona a la renuncia de la exdirectora de la SENNIAF

Diputada Alexandra Brenes señaló que la nueva directora del SENNIAF fue cuestionada durante su gestión en la Dirección Regional de Panamá Oeste.

Diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes.

Ana Canto
Por Ana Canto

La diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, reaccionó a la renuncia de la exdirectora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, tras denuncias por presuntos abusos contra menores y jóvenes en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

En su lugar asumirá la licenciada Otilia Moreno, quien, según la diputada, también fue denunciada por ella y por padres de familia por presuntos malos manejos y por impedir el acceso a expedientes de los niños.

Brenes señaló además que Moreno fue cuestionada durante su gestión en la Dirección Regional del Senniaf en Panamá Oeste.

Hasta la fecha, la diputada y las demás personas que presentaron la denuncia indicaron que desconocen el avance de las investigaciones, aunque han colaborado con las entrevistas solicitadas por el Ministerio Público.

Entre los aspectos que, según Brenes, requieren mayor indagación figura la presunta falta de protocolos en los albergues.

