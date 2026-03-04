Panamá Nacionales -

Reacciones ante renuncia de Ana Fábrega como directora de Senniaf y designación de Otilia Rodríguez

Varias reacciones han surgido tras la renuncia de Ana Fábrega al cargo de directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en medio de denuncias por presuntas irregularidades en albergues de niños y adolescentes. La diputada Alexandra Brenes cuestiona que se haya designado a Otilia Rodríguez para asumir el cargo, quien también ha sido denunciada por diferentes irregularidades.