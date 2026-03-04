Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 07:15

Designan a Otilia Rodríguez como directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

El presidente José Raúl Mulino nombró a Otilia Rodríguez como nueva directora de SENNIAF luego de la renuncia de Ana Fábrega.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Otilia Rodríguez como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), luego de la renuncia presentada por Ana Fábrega.

La decisión forma parte de los cambios administrativos dentro de la entidad encargada de velar por la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el país.

Otilia Rodríguez nueva directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha detallado mayores aspectos sobre la transición en la dirección de la institución ni los próximos pasos en la gestión de la nueva titular.

La SENNIAF es la entidad responsable de coordinar políticas públicas, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y la familia en Panamá.

