Designan a Otilia Rodríguez como directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

Mulino designa a Otilia Rodríguez como directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Otilia Rodríguez como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), luego de la renuncia presentada por Ana Fábrega.

La decisión forma parte de los cambios administrativos dentro de la entidad encargada de velar por la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Directora de Senniaf se ausenta de sesión en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional

Otilia Rodríguez nueva directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2029024313068618063&partner=&hide_thread=false El presidente de la República, @JoseRaulMulino, designó a Otilia Rodríguez como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tras la renuncia de Ana Fábrega. https://t.co/wnNayjlM4v pic.twitter.com/GZZswCE5ep — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha detallado mayores aspectos sobre la transición en la dirección de la institución ni los próximos pasos en la gestión de la nueva titular.

La SENNIAF es la entidad responsable de coordinar políticas públicas, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y la familia en Panamá.