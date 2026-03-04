Designan a Otilia Rodríguez como directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Otilia Rodríguez como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), luego de la renuncia presentada por Ana Fábrega.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha detallado mayores aspectos sobre la transición en la dirección de la institución ni los próximos pasos en la gestión de la nueva titular.
La SENNIAF es la entidad responsable de coordinar políticas públicas, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y la familia en Panamá.