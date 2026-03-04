Panamá Entretenimiento -  4 de marzo de 2026 - 07:33

¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 3 de marzo de 2026

Aquí están los resultados del sorteo de La Lotto y Pega 3, los juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce cuándo será el próximo sorteo.

Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 

Noemí Ruíz
¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 3 de marzo de 2026.

Los resultados del Pega 3 de 3 de marzo de 2026

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 5
  • 2
  • 6

Resultados de la Lotto del 3 de marzo de 2026

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 10
  • 16
  • 34
  • 15
  • 18
  • 30
¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 7 de marzo a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

