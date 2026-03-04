Cómo entrar a la Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá

Los estudiantes de la Universidad de Panamá pueden realizar varios trámites académicos a través de la Secretaría Virtual, una plataforma en línea que permite matricularse, consultar notas y actualizar datos personales. Para ingresar al sistema, se debe acceder al portal oficial de matrícula de la universidad y completar el proceso de registro o inicio de sesión.
Paso a paso para acceder a la Secretaría Virtual
1. Acceso inicial
Ingresa al portal de matrícula de la Universidad de Panamá desde:
También puedes entrar desde el sitio web oficial de la universidad y seleccionar la opción “Regístrate Ya”.
2. Registro por primera vez
Si es tu primer ingreso al sistema, debes completar los siguientes datos:
- Número de cédula
- Número de recibo de pago o inscripción
- Correo electrónico válido
3. Activación de la cuenta
Luego deberás:
- Crear una contraseña personal
- Confirmarla
- Enviar las credenciales para activar tu usuario
4. Inicio de sesión
Si ya estás registrado:
- Ingresa con tu número de cédula
- Coloca la contraseña que creaste
Qué trámites puedes hacer en la Secretaría Virtual
Una vez dentro de la plataforma podrás acceder a varias opciones:
- Trámites: para realizar la matrícula en línea.
- Mi perfil: actualizar tus datos personales.
- Información de interés: consultar calificaciones y otros datos académicos.
Acceso al correo institucional de la Universidad de Panamá
Los estudiantes también pueden ingresar a su correo institucional y a herramientas de Office 365 a través del portal: http://upmail.up.ac.pa En el caso de estudiantes de postgrado o maestría, algunos procesos pueden variar y gestionarse mediante la ventanilla de Registros Académicos.