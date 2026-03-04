Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 07:28

Cómo entrar a la Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá

Guía paso a paso para acceder a la Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá: registro, inicio de sesión y trámites disponibles para estudiantes.

Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los estudiantes de la Universidad de Panamá pueden realizar varios trámites académicos a través de la Secretaría Virtual, una plataforma en línea que permite matricularse, consultar notas y actualizar datos personales. Para ingresar al sistema, se debe acceder al portal oficial de matrícula de la universidad y completar el proceso de registro o inicio de sesión.

Paso a paso para acceder a la Secretaría Virtual

1. Acceso inicial

Ingresa al portal de matrícula de la Universidad de Panamá desde:

También puedes entrar desde el sitio web oficial de la universidad y seleccionar la opción “Regístrate Ya”.

2. Registro por primera vez

Si es tu primer ingreso al sistema, debes completar los siguientes datos:

  • Número de cédula
  • Número de recibo de pago o inscripción
  • Correo electrónico válido
image

3. Activación de la cuenta

Luego deberás:

  • Crear una contraseña personal
  • Confirmarla
  • Enviar las credenciales para activar tu usuario

4. Inicio de sesión

Si ya estás registrado:

  • Ingresa con tu número de cédula
  • Coloca la contraseña que creaste

Qué trámites puedes hacer en la Secretaría Virtual

Una vez dentro de la plataforma podrás acceder a varias opciones:

  • Trámites: para realizar la matrícula en línea.
  • Mi perfil: actualizar tus datos personales.
  • Información de interés: consultar calificaciones y otros datos académicos.

Acceso al correo institucional de la Universidad de Panamá

Los estudiantes también pueden ingresar a su correo institucional y a herramientas de Office 365 a través del portal: http://upmail.up.ac.pa En el caso de estudiantes de postgrado o maestría, algunos procesos pueden variar y gestionarse mediante la ventanilla de Registros Académicos.

