Cómo entrar a la Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá

Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá

Los estudiantes de la Universidad de Panamá pueden realizar varios trámites académicos a través de la Secretaría Virtual, una plataforma en línea que permite matricularse, consultar notas y actualizar datos personales. Para ingresar al sistema, se debe acceder al portal oficial de matrícula de la universidad y completar el proceso de registro o inicio de sesión.

Paso a paso para acceder a la Secretaría Virtual

1. Acceso inicial

Ingresa al portal de matrícula de la Universidad de Panamá desde:

También puedes entrar desde el sitio web oficial de la universidad y seleccionar la opción “Regístrate Ya”.

2. Registro por primera vez

Si es tu primer ingreso al sistema, debes completar los siguientes datos:

Número de cédula

Número de recibo de pago o inscripción

Correo electrónico válido

3. Activación de la cuenta

Luego deberás:

Crear una contraseña personal

Confirmarla

Enviar las credenciales para activar tu usuario

4. Inicio de sesión

Si ya estás registrado:

Ingresa con tu número de cédula

Coloca la contraseña que creaste

Qué trámites puedes hacer en la Secretaría Virtual

Una vez dentro de la plataforma podrás acceder a varias opciones:

Trámites: para realizar la matrícula en línea.

para realizar la matrícula en línea. Mi perfil: actualizar tus datos personales.

actualizar tus datos personales. Información de interés: consultar calificaciones y otros datos académicos.

Acceso al correo institucional de la Universidad de Panamá

Los estudiantes también pueden ingresar a su correo institucional y a herramientas de Office 365 a través del portal: http://upmail.up.ac.pa En el caso de estudiantes de postgrado o maestría, algunos procesos pueden variar y gestionarse mediante la ventanilla de Registros Académicos.