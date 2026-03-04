Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 08:26

Diputados de Vamos se retiran del Pleno tras rechazo a citar al administrador de la AMP

La bancada de Vamos abandonó el Pleno de la Asamblea Nacional tras el rechazo de citar al administrador de la AMP para explicar la transición de puertos.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los diputados de la bancada independiente Bancada Vamos se retiraron del pleno de la Asamblea Nacional de Panamá en señal de protesta, luego de que se rechazara una solicitud para citar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, para que explicara el proceso de transición de los puertos.

La propuesta buscaba que el funcionario rindiera cuentas ante el Legislativo sobre los detalles y avances de este proceso.

Diputados de Vamos cuestionan falta de fiscalización

Tras la decisión del pleno, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, expresó que consideran fundamental que las autoridades comparezcan ante la Asamblea para explicar cómo se llevará a cabo la transición en el sector marítimo del país.

"Consideramos importante que frente a esta situación de la Autoridad Marítima de nuestro país, puedan rendir cuentas de cómo se va a hacer el proceso", manifestó el diputado luego de la votación.

“La Asamblea no es un apéndice del gobierno”, afirma diputado

Zúñiga también señaló que el órgano legislativo debe ejercer su rol de fiscalización frente al Ejecutivo.

"La Asamblea no es un apéndice del gobierno, la Asamblea no puede bailar al son que le toque el Ejecutivo. Nosotros somos un órgano independiente y estamos llamados a jugar ese rol de fiscalización y de oposición para ser los contrapesos dentro del poder del Estado", afirmó.

El retiro de los diputados se da en medio del debate sobre la gestión y los procesos administrativos relacionados con los puertos del país, un tema que ha generado atención dentro del ámbito político y económico.

