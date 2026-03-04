"La identidad no se certifica": MEDUCA descarta certificación afrodescendiente para peinados en escuelas

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) aclaró que los estudiantes no deben presentar ninguna certificación de ascendencia afrodescendiente para llevar peinados afro en los centros educativos del país, tras denuncias que circularon sobre solicitudes de este tipo en algunas escuelas.
La psicóloga Mavisf Gómez, de la Red de Jóvenes Afro, afirmó que la identidad afrodescendiente no requiere certificación y que cualquier intento de exigirla sería ilegal.
Estudiantes están protegidos contra discriminación étnica
Por su parte, el director general de Educación, Edwin Gordón, recordó que los estudiantes están protegidos por el Resuelto 887 del 23 de marzo de 2023, el cual prohíbe la discriminación étnica y cultural en las escuelas oficiales y particulares del país.
Según explicó, esta normativa establece que ningún estudiante puede ser limitado en su matrícula o permanencia por su apariencia cultural o identidad.
Asimismo, subrayó que la normativa en ningún momento menciona la necesidad de presentar certificaciones para demostrar ascendencia afrodescendiente.
Reglamentos internos de las escuelas siguen vigentes
El funcionario también explicó que cada centro educativo mantiene su reglamento interno, el cual debe ser respetado por los estudiantes, independientemente de su etnia o creencias.
En ese sentido, aclaró que una cosa es llevar el cabello natural o peinados afro, lo cual está permitido, y otra distinta es el uso de extensiones u otros elementos que puedan estar restringidos por las normas internas de los planteles.
Además, reiteró que el Ministerio reforzará acciones para evitar cualquier forma de restricción o acoso escolar relacionado con la identidad cultural de los estudiantes.