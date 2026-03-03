Escuela República de Alemania prohíbe nuevo uniforme tras gasto de padres de familia

La escuela República de Alemania en San Miguelito amaneció este martes con un letrero que prohíbe el nuevo uniforme escolar. Padres de familia denuncian haber invertido dinero basándose en muestras entregadas por el propio plantel meses atrás.

Caos administrativo en la escuela

La situación en la escuela es crítica tras el segundo día de clases. Los acudientes sostienen que desde octubre de 2025 recibieron fotos y muestras de la tela para el cambio de uniforme por parte de docentes y personal del centro. Sin embargo, la dirección colocó un aviso indicando que el uniforme gris no está autorizado.

Muchos padres, que ya realizaron el gasto, aseguran que no cuentan con recursos económicos para comprar ahora el uniforme regular, tildando la medida de injusta y discriminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028820544586485955?s=20&partner=&hide_thread=false Continúa la polémica por el cambio de uniforme en la Escuela República de Alemania, ubicada en San Miguelito. En la entrada del plantel hay un letrero que indica que los estudiantes deben acudir con el uniforme regular, al no estar autorizado el uso del nuevo uniforme por no… pic.twitter.com/cC5sdcbIiE — Telemetro Reporta (@TReporta) March 3, 2026

Escuela República de Alemania no contaba con tramites del MEDUCA

Investigaciones revelan que la escuela nunca tramitó la solicitud formal de cambio ante la Dirección Regional del MEDUCA, lo que ha generado un "carnaval" de vestimentas en el plantel. Mientras unos asisten con el uniforme viejo y otros con el nuevo, algunos padres temen que se les impida el acceso a sus hijos, violando su derecho constitucional a la educación.

La comunidad educativa exige que la dirección asuma la responsabilidad por la falta de organización y permita el uso de ambas vestimentas durante el periodo de transición.