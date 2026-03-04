Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 09:34

Embajador de Israel en Panamá acusa a Irán de lanzar misiles contra civiles

El embajador Mattanya Cohen afirmó que Irán está atacando civiles en Israel y países del Golfo Pérsico en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Embajador de Israel en Panamá acusa a Irán

Embajador de Israel en Panamá acusa a Irán

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, aseguró que el régimen iraní está lanzando misiles contra civiles en distintos países de la región en medio de la actual escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Cuando Israel y Estados Unidos, en una operación mutua, están atacando objetivos militares, nucleares, el régimen iraní peligroso está tirando misiles a los civiles, no solamente hacia mi país Israel, sino también hacia nueve países en el Golfo Pérsico”, manifestó el diplomático. “Cuando Israel y Estados Unidos, en una operación mutua, están atacando objetivos militares, nucleares, el régimen iraní peligroso está tirando misiles a los civiles, no solamente hacia mi país Israel, sino también hacia nueve países en el Golfo Pérsico”, manifestó el diplomático.

Cohen es un diplomático de carrera que asumió como embajador de Israel en Panamá en 2025, tras más de tres décadas de trayectoria en el servicio exterior de su país.

Escalada militar en Medio Oriente según el embajador Cohen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029197857945698792?s=20&partner=&hide_thread=false

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada militar en la región, luego de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y la posterior respuesta iraní con misiles en distintos puntos del Golfo Pérsico.

Informes recientes señalan que Irán ha lanzado misiles hacia varios países de la región, incluidos estados del Golfo, en respuesta a la ofensiva militar, lo que ha incrementado la tensión internacional y las alertas de seguridad.

Conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional

El enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán ha generado preocupación global por el impacto que podría tener en la estabilidad del Medio Oriente y en rutas estratégicas del comercio internacional.

Analistas advierten que la situación podría prolongarse varias semanas mientras continúan las operaciones militares y las respuestas en la región.

En esta nota:
Seguir leyendo

Embajador de EE. UU. respalda salida de PPC de puertos en Panamá

Así puedes ser contratado en el Canal de Panamá: recomendaciones y vacantes más demandadas

Cruceros en Chiriquí: Royal Caribbean propone construir un dique seco en Puerto Armuelles

Recomendadas

Más Noticias