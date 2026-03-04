Consejo de Gabinete aprueba crédito de B/.25.4 millones a favor del MEF para limpieza de terrenos en Colón

El Consejo de Gabinete aprobó el martes 3 de marzo un crédito extraordinario por B/.25,422,421.00 a favor de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR). Los fondos se destinarán al saneamiento de terrenos en el sector de Río Piña en Colón.
Inversión para el saneamiento en Colón
La Resolución N. 15-26 permite a la UABR contratar a la empresa Fatutto, S.A. para intervenir un poco más de 456 hectáreas en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El proyecto cuenta con el concepto favorable del CENA y el informe de viabilidad de la Contraloría General de la República, fundamentado en recursos provenientes de ventas realizadas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Trámite ante la Asamblea Nacional
Para su ejecución final, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá someter esta resolución a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El crédito busca incorporar recursos adicionales para atender la falla desde su origen y garantizar el manejo técnico de las áreas revertidas bajo la administración de la UABR.