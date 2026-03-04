Aprueban crédito por $17.8 millones al MOP para construir puentes zarzos

A través de la Resolución No. 16-26, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito extraordinario de B/.17,889,987.00 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los fondos se usarán para la primera fase de puentes zarzos.

Inversión en infraestructura rural del MOP

La totalidad de esta suma reforzará el presupuesto de inversión 2026 del MOP para proyectos en zonas de difícil acceso. El financiamiento proviene de saldos recaudados en caja y banco, depositados en la Cuenta Única del Tesoro. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará esta resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su debida ejecución.

Fondos adicionales para la Contraloría

Asimismo, mediante la Resolución No. 17-26, se aprobó un crédito de B/.24,332,572.00 para la Contraloría General de la República. El 90% de este monto se destinará a gastos de funcionamiento y el 10% a inversión, con el fin de fortalecer proyectos institucionales y nacionales. Ambos créditos adicionales dependen ahora del aval de la Asamblea Nacional.