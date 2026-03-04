Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 10:17

Primer pago de 2026 del MIDES será este lunes: conozca el grupo que cobrará

El MIDES pagará este lunes, mediante ACH, la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y el SENAPAN.

Pagos del MIDES 2026.

Pagos del MIDES 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tiene previsto iniciar el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN, a través de ACH este lunes 9 de marzo de 2026.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES convoca a ONGs para atender a adultos con discapacidad del sistema de protección

MIDES pagará programas sociales desde el 9 de marzo: calendario completo 2026

MIDES abre inscripciones del programa "100 cupos pa' seguir pa' lante": requisitos y cupos

Recomendadas

Más Noticias