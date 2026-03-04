Primer pago de 2026 del MIDES será este lunes: conozca el grupo que cobrará

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tiene previsto iniciar el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN, a través de ACH este lunes 9 de marzo de 2026.
Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Primer pago: del 9 al 20 de marzo
- Segundo pago: del 1 al 12 de junio
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Primer pago: del 23 al 27 de marzo
- Segundo pago: del 15 al 19 de junio
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre