Panamá firma acuerdo aéreo con Arabia Saudita para fortalecer turismo y comercio

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley 7-25 que autoriza el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, una iniciativa que busca ampliar la conectividad aérea y fortalecer los vínculos comerciales y turísticos entre ambas regiones.

La propuesta autoriza al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, a presentarla ante la Asamblea Nacional de Panamá para su correspondiente análisis y aprobación.

Acuerdo busca fortalecer comercio, turismo e inversiones

De acuerdo con lo aprobado por el Gabinete, la medida tiene una importancia estratégica para el país, ya que permitirá fortalecer la conectividad directa o indirecta entre Panamá y Arabia Saudita, facilitando el comercio bilateral, la atracción de inversiones y el aumento del flujo turístico.

Además, el acuerdo contribuye al posicionamiento del Hub de las Américas, operado desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como una plataforma clave de conexión intercontinental.

Firma del acuerdo se realizó en París en 2025

El marco jurídico para regular los servicios aéreos entre ambos países fue constituido el 16 de junio de 2025 en París. El documento fue firmado por Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, en representación de Panamá, y por Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, presidente de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita.

Derechos y operaciones que contempla el acuerdo aéreo

La norma enviada al Legislativo establece igualdad de oportunidades para que las aerolíneas designadas por ambos países puedan operar las rutas acordadas.

Entre los derechos contemplados destacan:

Sobrevolar el territorio de la otra parte sin aterrizar.

Realizar aterrizajes con fines no comerciales.

Hacer escalas para embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo internacional.

Operar rutas con puntos intermedios y destinos más allá de cada país.

Asimismo, se incluye un cuadro de rutas que permitirá a las aerolíneas panameñas explotar servicios aéreos desde puntos en Panamá hacia Arabia Saudita, con conexiones adicionales en otras ciudades.

Panamá busca ampliar su conexión con Medio Oriente

Con este paso, el Gobierno busca fortalecer la presencia de Panamá como centro logístico y aéreo entre América, Europa y Medio Oriente, un mercado que en los últimos años ha ganado relevancia en comercio e inversión internacional.

La iniciativa ahora deberá ser discutida y aprobada por la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.