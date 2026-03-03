Panamá Nacionales -

Panamá solicita que se respete el debido proceso ante detención de 10 panameños en Cuba

El viceministro de Asuntos Multilaterales de Panamá, Carlos Guevara, reaccionó a la detención de 10 panameños en Cuba por propaganda contra el Gobierno de ese país: “Panamá solicita que se respete el debido proceso, Panamá solicita que se respeten las garantías de las personas detenidas, que se les permita acceso a la justicia y se les lleve a cabo un proceso legal como corresponden, que ellos puedan tener acceso a esos servicios y además a las visitas consulares”.