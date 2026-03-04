CSS alerta a trabajadores que cotizan pero siguen como beneficiarios: deben actualizar su estatus

La Caja de Seguro Social de Panamá ( CSS ) hizo un llamado urgente a los ciudadanos que actualmente trabajan y cotizan, pero aún mantienen estatus de beneficiarios, a regularizar su condición lo antes posible para evitar problemas en su historial de aportes.

La entidad explicó que la plataforma digital Mi Retiro Seguro permite consultar el historial de cotizaciones y proyectar el retiro; sin embargo, si el usuario continúa registrado como afiliado o beneficiario, el sistema no mostrará correctamente la información como cotizante activo.

Un problema común entre quienes empiezan a trabajar

Según la CSS, esta situación ocurre con frecuencia en personas que fueron inscritas como beneficiarias durante su niñez o adolescencia y que, al incorporarse al mercado laboral, comenzaron a cotizar sin formalizar el cambio de estatus ante la institución.

Exhortamos a trabajadores a actualizar su estatus para garantizar su historial de aportes. — CSSPanama (@CSSPanama) March 4, 2026

La entidad advirtió que mantener datos desactualizados puede limitar el acceso a información previsional clave y afectar la correcta visualización de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral.

CSS pide acudir a agencias para actualizar estatus

Ante esta situación, la institución exhortó a quienes ya iniciaron su vida laboral a acudir a la agencia administrativa de la CSS más cercana para solicitar la verificación y actualización de su condición.

El trámite es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos como asegurados y evitar inconvenientes al momento de consultar o proyectar la jubilación.

Actualizar datos es clave para proteger el futuro laboral

La CSS reiteró que mantener los datos actualizados no es solo un trámite administrativo, sino una responsabilidad que permite proteger el historial laboral y asegurar una adecuada planificación del retiro.

De acuerdo con la entidad, tener el estatus al día forma parte del derecho del trabajador, pero también de su compromiso con su futuro.