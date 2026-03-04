Submarino de EE. UU. hunde buque de guerra iraní en el océano Índico

Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra de Irán en el Océano Índico, informó este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Según el funcionario, la embarcación iraní fue atacada con un torpedo cuando se encontraba en aguas internacionales.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró el jefe del Pentágono durante un encuentro con la prensa. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró el jefe del Pentágono durante un encuentro con la prensa.

Reportan desaparecidos tras hundimiento de submarino

Autoridades de Sri Lanka informaron que cerca de 150 personas están desaparecidas y varias murieron luego de que el buque iraní se hundiera frente a sus costas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029194657360421099?s=20&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, indicó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.



"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de… pic.twitter.com/pumoVzlsNt — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

Equipos de rescate y autoridades marítimas continúan con las labores de búsqueda en la zona del incidente, mientras se investigan las circunstancias del hundimiento y el impacto en la seguridad regional.

Aumenta tensión en la región

El incidente ocurre en medio de crecientes tensiones en el escenario internacional y podría intensificar la situación en el Medio Oriente y rutas marítimas estratégicas.

Analistas señalan que el Océano Índico es una vía clave para el comercio global y para operaciones militares de diversas potencias, por lo que cualquier confrontación en la zona genera atención internacional.