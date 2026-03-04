Pedro Sánchez responde a Trump y rechaza prestar bases aéreas para ataques a Irán

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , respondió este miércoles con un contundente “no a la guerra” a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que Washington cuestionara la negativa española a prestar sus bases aéreas para ataques contra Irán.

“La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, declaró Sánchez durante una intervención institucional desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid. “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, declaró Sánchez durante una intervención institucional desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Las declaraciones se producen un día después de que Trump acusara a España de haberse comportado “de manera terrible” en medio de la actual crisis internacional.

Pedro Sánchez evoca protestas contra la guerra de Irak

El mandatario español recordó el eslogan que marcó las grandes manifestaciones contra la invasión de Irak en 2003, cuando el entonces gobierno de José María Aznar apoyó activamente la intervención liderada por Estados Unidos.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses”, afirmó Sánchez, al advertir que algunos dirigentes utilizan el conflicto bélico para ocultar problemas internos. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses”, afirmó Sánchez, al advertir que algunos dirigentes utilizan el conflicto bélico para ocultar problemas internos.

Tensiones con Estados Unidos y aliados de la OTAN

El choque entre Madrid y Washington se suma a otras diferencias recientes, como la negativa del gobierno español a aumentar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, una propuesta impulsada por Trump entre los aliados de la OTAN.

Además, España también ha mantenido posiciones críticas frente a Israel por su ofensiva en Gaza, lo que ha generado fricciones diplomáticas en los últimos meses.

Sánchez advierte consecuencias de conflictos pasados

Durante su mensaje, el presidente español recordó las consecuencias que dejó la guerra de Irak en Europa, asegurando que ese conflicto desencadenó una etapa de inseguridad en el continente desde la caída del Muro de Berlín.

Según indicó, el conflicto generó un aumento del terrorismo yihadista, crisis migratorias en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado en los precios de la energía.

El pronunciamiento ocurre además en un contexto político clave para el mandatario socialista, que se encuentra a un año de las próximas elecciones generales en España.

FUENTE: AFP