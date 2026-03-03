Trump critica al Reino Unido por no apoyar ataques contra Irán y habla de crisis en relaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este martes que la falta de apoyo del Reino Unido a la campaña militar contra Irán resulta “chocante” y advirtió que la postura de Londres está afectando las relaciones entre ambos aliados.

Las declaraciones se produjeron durante un encuentro en el Despacho Oval con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, donde el mandatario estadounidense criticó la falta de cooperación de algunos socios de la OTAN. Según Trump, tanto España como el Reino Unido han sido “muy poco cooperativos” con los ataques estadounidenses dirigidos contra la República Islámica.

Críticas por el uso de la base militar en Diego García

El presidente estadounidense también cuestionó los acuerdos alcanzados por el Reino Unido en 2025 relacionados con el archipiélago de las Chagos. En particular, hizo referencia a la isla Diego García, considerada clave para operaciones militares en la región del océano Índico.

Trump ha criticado en varias ocasiones el acuerdo mediante el cual la soberanía del archipiélago de las Chagos se transfirió a Mauricio, mientras que el Reino Unido mantiene un arrendamiento para operar la base militar conjunta con Estados Unidos durante un periodo inicial de 99 años.

Tensiones de Trump con el gobierno de Keir Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha permitido un uso limitado de esta base militar, lo que Trump considera insuficiente debido a la importancia estratégica de la instalación para las operaciones contra Irán.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la situación obligó a sus fuerzas a modificar planes logísticos y buscar otros lugares para aterrizar durante operaciones recientes.

Trump afirmó que esto provocó retrasos y vuelos más largos de lo previsto, lo que, según él, habría podido evitarse si la base en Diego García estuviera plenamente disponible para las operaciones estadounidenses.