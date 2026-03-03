Crisis en Chile: Kast rompe transición con Boric por cable submarino chino y presiones de EE. UU.

La crisis política en Chile se intensificó este martes 3 de marzo. José Antonio Kast, presidente electo de Chile, puso fin a las reuniones de transición con Gabriel Boric, presidente de Chile, tras un fuerte desacuerdo por un cable submarino.

Geopolítica y seguridad en Chile 2026

El conflicto surge por la construcción de un cable de fibra óptica entre Chile y Asia, liderado por la multinacional China Mobile. Estados Unidos ha intervenido revocando visados a tres funcionarios chilenos, alegando que este proyecto socava la seguridad regional al depender actualmente de redes estadounidenses.

Mientras el gobierno de Boric envió una nota de protesta a Washington, Kast asegura no confiar en la información recibida y ha decidido detener la coordinación entre los ministros entrantes y salientes.

Ruptura del traspaso de mando en Chile

La reunión en La Moneda, que duró apenas 20 minutos, terminó abruptamente cuando Kast exigió a Boric retractarse de afirmaciones previas sobre el proyecto. Ante la negativa del mandatario, el proceso de traspaso hacia el 11 de marzo quedó fracturado.

Pese a la tensión, las autoridades de Chile insisten en que la iniciativa digital aún está en etapa de evaluación, aunque el quiebre institucional marca un precedente inédito en la historia democrática reciente del país suramericano.

