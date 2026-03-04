Gabinete aprueba oficina regional de la UIT en Panamá

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó este martes el proyecto de Ley 6-25 que autoriza el acuerdo entre el Estado panameño y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para que este organismo especializado de las Naciones Unidas instale y opere una oficina en la Panamá.

El acuerdo establece el marco jurídico que regulará la instalación y funcionamiento de la oficina de la UIT en territorio nacional, como parte del compromiso del país de fortalecer la cooperación internacional en materia de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Qué hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones

La UIT es el organismo encargado de coordinar a nivel global aspectos clave del sector de telecomunicaciones, entre ellos:

La gestión internacional del espectro radioeléctrico .

. La asignación de órbitas satelitales .

. La adopción de normas técnicas que garantizan la interoperabilidad de redes y servicios entre los Estados miembros.

Además, promueve el desarrollo equitativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente en países en desarrollo, a través de asistencia técnica, cooperación internacional y programas enfocados en reducir la brecha digital.

Impacto para Panamá y la región

La instalación de esta oficina regional busca impulsar la participación de Panamá en la agenda global de transformación digital, promoviendo el uso de tecnologías emergentes y el fortalecimiento de un ecosistema digital inclusivo.

Entre las prioridades compartidas entre Panamá y la UIT destacan:

Reducir las desigualdades digitales.

Promover aplicaciones innovadoras y éticas de la inteligencia artificial.

Expandir el acceso a servicios de telecomunicaciones en comunidades desatendidas.

Estas acciones también contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Panamá busca consolidarse como hub tecnológico regional

El acuerdo permitirá a Panamá reforzar su posición como centro regional de innovación tecnológica, además de atraer inversiones en el sector digital y fortalecer la cooperación internacional en telecomunicaciones.

Asimismo, se espera que la presencia de la UIT impulse la participación del país en iniciativas globales relacionadas con conectividad, transformación digital y desarrollo tecnológico.