Gabinete aprueba oficina regional de la UIT en Panamá

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó este martes el proyecto de Ley 6-25 que autoriza el acuerdo entre el Estado panameño y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para que este organismo especializado de las Naciones Unidas instale y opere una oficina en la Panamá.
El acuerdo establece el marco jurídico que regulará la instalación y funcionamiento de la oficina de la UIT en territorio nacional, como parte del compromiso del país de fortalecer la cooperación internacional en materia de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Qué hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones
La UIT es el organismo encargado de coordinar a nivel global aspectos clave del sector de telecomunicaciones, entre ellos:
- La gestión internacional del espectro radioeléctrico.
- La asignación de órbitas satelitales.
- La adopción de normas técnicas que garantizan la interoperabilidad de redes y servicios entre los Estados miembros.
Además, promueve el desarrollo equitativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente en países en desarrollo, a través de asistencia técnica, cooperación internacional y programas enfocados en reducir la brecha digital.
Impacto para Panamá y la región
La instalación de esta oficina regional busca impulsar la participación de Panamá en la agenda global de transformación digital, promoviendo el uso de tecnologías emergentes y el fortalecimiento de un ecosistema digital inclusivo.
Entre las prioridades compartidas entre Panamá y la UIT destacan:
- Reducir las desigualdades digitales.
- Promover aplicaciones innovadoras y éticas de la inteligencia artificial.
- Expandir el acceso a servicios de telecomunicaciones en comunidades desatendidas.
Estas acciones también contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Panamá busca consolidarse como hub tecnológico regional
El acuerdo permitirá a Panamá reforzar su posición como centro regional de innovación tecnológica, además de atraer inversiones en el sector digital y fortalecer la cooperación internacional en telecomunicaciones.
Asimismo, se espera que la presencia de la UIT impulse la participación del país en iniciativas globales relacionadas con conectividad, transformación digital y desarrollo tecnológico.