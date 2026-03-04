Europol: Operativo internacional desmantela Tycoon 2FA, red global de phishing

Una operación internacional coordinada por Europol logró desmantelar Tycoon 2FA, una plataforma global de ‘phishing’ como servicio que permitía a ciberdelincuentes eludir sistemas de seguridad y acceder masivamente a cuentas digitales de organizaciones públicas y privadas.

Según informó Europol, la operación permitió desmantelar 330 dominios que conformaban la infraestructura central del servicio, incluidos sitios de suplantación de identidad y paneles de control utilizados por los operadores.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Detienen a exjefa de Cobranzas de la DGI por presunto peculado de B/.630 mil

La plataforma ofrecía suscripciones a paquetes de herramientas que permitían interceptar sesiones de autenticación en tiempo real y evadir sistemas de verificación en dos pasos (2FA), facilitando así la toma de control de cuentas protegidas.

Microsoft lideró la interrupción técnica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029271177462784392?s=20&partner=&hide_thread=false Una operación internacional ha desmantelado Tycoon 2FA, plataforma global de 'phishing' (suplantación de identidad) como servicio, usada por ciberdelincuentes para eludir sistemas de seguridad y acceder de forma masiva a cuentas virtuales de organizaciones públicas y privadas.… pic.twitter.com/rrJOqwqoG0 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

La interrupción técnica de Tycoon 2FA fue liderada por la empresa tecnológica Microsoft, con el apoyo de varias compañías privadas.

Mientras tanto, la incautación de servidores y otras medidas operativas fueron ejecutadas por fuerzas de seguridad de Letonia, Lituania, Portugal, Polonia, España y el Reino Unido.

De acuerdo con las autoridades, la plataforma estaba activa al menos desde agosto de 2023 y se había convertido en una de las mayores operadoras de ‘phishing’ a escala global.

Alcance masivo del fraude

Conforme a datos de Microsoft citados por Europol, a mediados del año pasado Tycoon 2FA representaba aproximadamente el 62 % de todos los intentos de ‘phishing’ detectados y bloqueados por la compañía.

Las investigaciones indican que la actividad facilitada por esta infraestructura criminal permitió el acceso no autorizado a cerca de 100,000 organizaciones en todo el mundo, incluyendo escuelas, hospitales e instituciones públicas.

Además, la plataforma generaba decenas de millones de correos electrónicos fraudulentos cada mes.

Cooperación público-privada clave

La operación se inició tras información de inteligencia compartida por la empresa de ciberseguridad Trend Micro.

A través del Programa de Extensión de Inteligencia Cibernética (CIEP) de Europol, empresas como Cloudflare, Coinbase, Intel471, Proofpoint, Shadowserver Foundation y SpyCloud colaboraron aportando análisis técnico y datos de infraestructura.

Europol subrayó que este tipo de cooperación público-privada es fundamental para desarticular infraestructuras criminales a gran escala y fortalecer la respuesta internacional frente al ciberdelito.

FUENTE: EFE