Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 15:54

ITSE abre convocatoria para la carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves

El ITSE abrió inscripciones para la carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves con ingreso al II cuatrimestre 2026. Conoce cómo aplicar.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura de la convocatoria para la carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves, con ingreso previsto para el II Cuatrimestre de 2026.

Esta oportunidad está dirigida a jóvenes interesados en formarse en una de las áreas técnicas con mayor demanda dentro del sector aeronáutico, clave para el desarrollo del hub logístico y aéreo de Panamá.

Inscripciones abiertas hasta el 25 de marzo

De acuerdo con la institución, el proceso de inscripción se realizará de manera presencial en el Edificio Administrativo del ITSE, dentro del siguiente período:

  • Fecha límite: 25 de marzo de 2026
  • Modalidad: Inscripción presencial
  • Lugar: Edificio Administrativo del ITSE
Las autoridades académicas recomiendan a los interesados acudir dentro del plazo establecido para completar el proceso de admisión.

Formación técnica en el sector aeronáutico

La carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves prepara a los estudiantes en competencias relacionadas con:

  • Inspección y mantenimiento de aeronaves
  • Sistemas mecánicos y técnicos aeronáuticos
  • Normas de seguridad del sector aéreo
  • Operaciones de mantenimiento en la industria aeronáutica

Este tipo de formación es estratégica para Panamá, debido al crecimiento del sector logístico, aeroportuario y de aviación en la región.

