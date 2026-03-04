El Instituto Técnico Superior Especializado ( ITSE ) anunció la apertura de la convocatoria para la carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves, con ingreso previsto para el II Cuatrimestre de 2026.

Contenido relacionado: Metro de Panamá anuncia cambios en su horario de apertura en la estación de Albrook

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Esta oportunidad está dirigida a jóvenes interesados en formarse en una de las áreas técnicas con mayor demanda dentro del sector aeronáutico, clave para el desarrollo del hub logístico y aéreo de Panamá.

Inscripciones abiertas hasta el 25 de marzo

De acuerdo con la institución, el proceso de inscripción se realizará de manera presencial en el Edificio Administrativo del ITSE, dentro del siguiente período:

Fecha límite: 25 de marzo de 2026

Modalidad: Inscripción presencial

Lugar: Edificio Administrativo del ITSE

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ITSEpma/status/2028977326248063193?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Se abren las inscripciones!



El ITSE abre convocatoria para la carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves, con ingreso al II Cuatrimestre 2026.



Inscripciones presenciales:

hasta el 25 de marzo de 2026

Edificio Administrativo del ITSE pic.twitter.com/mKiiKf2Up9 — ITSE (@ITSEpma) March 3, 2026

Las autoridades académicas recomiendan a los interesados acudir dentro del plazo establecido para completar el proceso de admisión.

Formación técnica en el sector aeronáutico

La carrera de Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves prepara a los estudiantes en competencias relacionadas con:

Inspección y mantenimiento de aeronaves

Sistemas mecánicos y técnicos aeronáuticos

Normas de seguridad del sector aéreo

Operaciones de mantenimiento en la industria aeronáutica

Este tipo de formación es estratégica para Panamá, debido al crecimiento del sector logístico, aeroportuario y de aviación en la región.