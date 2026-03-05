Cancillería solicita a Cuba asesoría legal y visitas para panameños detenidos en La Habana

La Cancillería de Panamá informó que ha solicitado formalmente a Cuba que los 10 panameños detenidos en ese país cuenten con asesoría legal adicional que el Estado considere pertinente.

Cansillería de Panamá: gestiones diplomáticas y asistencia consular

La solicitud busca asegurar que los connacionales tengan un respaldo jurídico robusto durante su proceso en la isla. La Cancillería enfatizó la importancia de que se brinden todas las garantías procesales necesarias.

Además, se pidió que a la mayor brevedad posible se faciliten las condiciones logísticas y humanitarias para que los familiares de los detenidos puedan viajar a La Habana y realizar las visitas correspondientes en los centros de reclusión.

Prioridad en la protección de nacionales

Esta medida forma parte de los protocolos de asistencia consular que ejecuta la Cancillería para proteger los derechos de los panameños en el exterior. La institución se mantiene en comunicación con las autoridades cubanas para dar seguimiento al estado de salud y la situación legal de este grupo.

Se espera que en los próximos días se reciba una respuesta oficial que permita concretar el acompañamiento legal y el reencuentro familiar solicitado por el Gobierno panameño.