Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 08:55

Panameños detenidos en Cuba: activista denuncia persecución y falta de información

Jair Ortiz, de la Organización Camino a la Democracia Pacífica, afirma que el grupo fue interceptado en el aeropuerto tras realizar donaciones en Cuba.

Activista denuncia falta de información por panameños detenidos en Cuba.

JF Martin / Unsplash
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Los 10 panameños detenidos en Cuba fueron capturados momentos antes de abordar su vuelo de regreso a Panamá. El activista Jair Ortiz denunció la falta de acceso a información oficial sobre su estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029542832822755689?s=20&partner=&hide_thread=false

Detalles de la misión y detención en Cuba

Ortiz explicó que la intención del grupo era entregar donaciones y documentar la realidad para dar un mensaje de esperanza. Relató que, mientras seis personas lograron retornar, diez fueron retenidas en la terminal aérea.

El activista, quien también sufrió persecución y una breve detención en Cuba, desmintió que los grafitis realizados constituyan vandalismo o terrorismo, asegurando que se hicieron sobre paredes de lugares ya destruidos y no sobre patrimonio nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029545152637776111?s=20&partner=&hide_thread=false

Hermetismo de las autoridades en Cuba

El activista señaló que el gobierno de Cuba no ha permitido el acceso a abogados ni ha brindado detalles claros sobre la situación jurídica de los nacionales.

"La poca información que tenemos es lo que se maneja por redes sociales y noticias", afirmó Ortiz.

La organización, que trabaja por los derechos humanos desde 2019, mantiene la alerta ante la incomunicación de los detenidos, quienes permanecen bajo custodia tras realizar labores de asistencia social en diversas comunidades.

