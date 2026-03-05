Cambio en el horario del Metro de Panamá: ¿desde qué hora operará este domingo?

El Metro de Panamá informó que este domingo 8 de marzo la estación de Albrook iniciará operaciones a las 10:00 a.m., debido a la instalación de una estructura espacial del nuevo techo que integrará las líneas 1 y 3.

Durante el cierre parcial, el servicio se brindará desde la estación Villa Zaita hasta la estación 5 de Mayo, en ambos sentidos.

Parada de buses hacia Amador

La parada de buses con dirección a Amador, ubicada en la rotonda de Albrook, continuará operativa desde el acceso de la estación.

Sin embargo, la pasarela que conecta la estación con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada mientras se desarrollen los trabajos.

Recomendaciones del Metro de Panamá

Planifique tu viaje con antelación.

Utilice estaciones alternativas.

Manténgase informado a través de las redes sociales oficiales.

Los trabajos de izaje continuarán durante seis fines de semana adicionales (no consecutivos). Cada jornada será anunciada con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias.