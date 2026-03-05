Nuevo director de la ATTT fiscalizará los busitos piratas y los talleres de revisado

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó, con 55 votos a favor, el nombramiento de Nicolás Brea Kavasila como director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ).

Durante su intervención, el licenciado Brea indicó que su gestión se centrará en la fiscalización del transporte público y en establecer una relación más rigurosa con los talleres que emiten los revisados vehiculares.

En este sentido, anunció una segunda fase de modernización de los certificados de revisado. En esta etapa, la ATTT implementará un sistema digitalizado directamente en los talleres para que estos tengan acceso exclusivo a la verificación, garantizando así la presencia física del vehículo y una inspección real. Para ejecutar este proyecto, señaló que será necesario realizar una concesión.

Por otra parte, la estrategia de fiscalización buscará analizar las causas del servicio de transporte informal (comúnmente llamado "pirata"). Brea destacó que se enfocará en el cumplimiento de los itinerarios por parte de los transportistas y en la educación al usuario, con el fin de que este reconozca los riesgos de seguridad que implica utilizar transporte no autorizado.

"Hay que hacer una modernización en el transporte selectivo, principalmente en la ciudad de Panamá y San Miguelito", destacó el nuevo director.