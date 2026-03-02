Tráfico hoy en Panamá: más de 12 mil autos desde Panamá Oeste a la capital

Más de 12 mil vehículos se han desplazado desde Panamá Oeste hacia la ciudad de Panamá desde las 4:00 a.m. de este lunes 2 de marzo, en el inicio del Año Escolar 2026, lo que ha generado un aumento significativo del flujo vehicular hacia la capital.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, informó que se mantiene activo un operativo especial para agilizar la circulación durante las primeras horas de la mañana.

Más de 12 mil vehículos se han desplazado desde Panamá Oeste hacia la capital desde las 4:00 a.m. de este lunes 2 de marzo, primer día de clases del año escolar 2026.



Simón Henríquez, director de la @ATTTPanama, reiteró que hay activo un operativo de inversión de carriles desde…

Como parte del plan de movilidad por el regreso a clases, las autoridades implementaron la inversión de carriles desde Panamá Pacífico hasta la Avenida de los Mártires, medida que se mantendrá hasta las 9:00 a.m.

Este operativo busca reducir los congestionamientos que suelen registrarse en el primer día de clases, cuando aumenta considerablemente el número de vehículos en las principales vías hacia la ciudad.

Tráfico intenso en el inicio del Año Escolar 2026

Se registra una triple colisión en el Puente de las Américas, que ha generado gran congestionamiento vehicular en dirección hacia la capital.

El primer día del calendario escolar suele marcar uno de los mayores movimientos de tránsito del año, especialmente desde Panamá Oeste hacia la capital, donde miles de estudiantes y trabajadores se trasladan diariamente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, salir con tiempo y seguir las indicaciones del personal de tránsito desplegado en las vías.