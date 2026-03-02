Panamá Oeste Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 07:13

Tráfico hoy en Panamá: más de 12 mil autos desde Panamá Oeste a la capital

Primer día de clases 2026 genera fuerte tráfico desde Panamá Oeste. ATTT mantiene inversión de carriles desde Panamá Pacífico hasta la Avenida de los Mártires.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Más de 12 mil vehículos se han desplazado desde Panamá Oeste hacia la ciudad de Panamá desde las 4:00 a.m. de este lunes 2 de marzo, en el inicio del Año Escolar 2026, lo que ha generado un aumento significativo del flujo vehicular hacia la capital.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, informó que se mantiene activo un operativo especial para agilizar la circulación durante las primeras horas de la mañana.

Más de 12 mil vehículos se movilizan desde Panamá Oeste a la capital

Como parte del plan de movilidad por el regreso a clases, las autoridades implementaron la inversión de carriles desde Panamá Pacífico hasta la Avenida de los Mártires, medida que se mantendrá hasta las 9:00 a.m.

Este operativo busca reducir los congestionamientos que suelen registrarse en el primer día de clases, cuando aumenta considerablemente el número de vehículos en las principales vías hacia la ciudad.

Tráfico intenso en el inicio del Año Escolar 2026

El primer día del calendario escolar suele marcar uno de los mayores movimientos de tránsito del año, especialmente desde Panamá Oeste hacia la capital, donde miles de estudiantes y trabajadores se trasladan diariamente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, salir con tiempo y seguir las indicaciones del personal de tránsito desplegado en las vías.

