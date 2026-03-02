Construcción del Colegio Elena Ch. del Pinate no avanza: ministra explica la razón

La ministra del Ministerio de Educación de Panamá, Lucy Molinar, explicó las razones por las que no ha avanzado la construcción del Colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, situación que impedirá que los estudiantes inicien el Año Escolar 2026 de forma presencial.
Contenido relacionado: Más de 800 mil estudiantes inician el Año Escolar 2026 en Panamá
Colegio Elena Chávez de Pinate no iniciará clases presenciales en 2026
Molinar aseguró que el proyecto para este plantel educativo está licitado y en marcha, pero enfatizó que es necesaria la colaboración de la comunidad para que las obras puedan avanzar con mayor rapidez.
Estudiantes recibirán guías mientras avanza el proyecto
Debido a la situación actual de la obra, el centro educativo no iniciará el año escolar de manera presencial.
Mientras tanto, los estudiantes estarán recibiendo guías de estudio para continuar su proceso educativo.
Padres de familia piden aulas modulares
Padres de familia del sector han solicitado la construcción de aulas modulares prometidas, con el objetivo de que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales mientras se completa la obra del plantel.
La situación ha generado preocupación en la comunidad educativa, ya que el retraso en el proyecto impacta directamente en el desarrollo académico de los alumnos.