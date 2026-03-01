Caso Odebrecht Panamá: termina juicio y tribunal queda en espera de sentencia

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht en Panamá llegó a su fase final la noche del viernes 27 de febrero de 2026, luego de que concluyeran los alegatos de los abogados defensores y se revisaran diversos incidentes presentados durante esta etapa del proceso.

A las 8:33 p.m., el tribunal que lleva el caso —presidido por la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán— declaró cerrado el acto y anunció que se acogerá al término que establece la ley para emitir la sentencia correspondiente.

El proceso judicial busca determinar responsabilidades por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado panameño, dentro del caso vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Alegatos finales y solicitudes de las partes

Un total de 19 abogados defensores, en representación de 21 personas imputadas, presentaron sus alegatos desde el pasado 25 de febrero. Antes de ello, también intervinieron las representantes del Ministerio Público de Panamá y uno de los abogados de la querella en representación del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Las fiscales anticorrupción solicitaron:

Sentencias condenatorias para 16 imputados, en calidad de autores.

Sentencia absolutoria para cinco personas.

Por su parte, la querella respaldó la solicitud del Ministerio Público, aunque pidió un fallo absolutorio adicional para otro de los imputados.

Mientras tanto, los abogados defensores solicitaron la absolución de sus representados y presentaron otras peticiones ante el tribunal, entre ellas:

Que no se tome en cuenta el reclamo de acciones civiles contra varios imputados.

El levantamiento de medidas cautelares vigentes.

Pronunciamientos sobre incidentes presentados durante esta fase del juicio.

Estas solicitudes serán analizadas y resueltas en la sentencia final, según adelantó la juzgadora.

Un proceso judicial de alto impacto en Panamá

Antes de cerrar la audiencia, la jueza concedió traslado al Ministerio Público y a la querella para que se pronunciaran sobre los incidentes planteados por la defensa.

El juicio forma parte de una de las investigaciones de mayor alcance en el país y está relacionado con presuntos pagos de sobornos para la adjudicación de proyectos estatales.

Entre los procesados que participaron en esta audiencia figuran:

Un expresidente de la República

Cinco exministros

Un exdiputado

Empresarios vinculados a los sectores de construcción, banca y finanzas

Datos clave del caso Odebrecht en Panamá

La audiencia ordinaria se inició el 12 de enero de 2026 en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

Durante el proceso se desarrollaron varias etapas:

Lectura de la vista fiscal

Presentación de pruebas extraordinarias

Admisibilidad de pruebas

Práctica probatoria

Alegatos finales

La investigación del caso se remonta a diciembre de 2016, tras denuncias sobre un esquema de sobornos promovido por la constructora brasileña para obtener contratos con el Estado panameño mediante estructuras financieras que involucraban a funcionarios, políticos y empresarios.

En el marco de esta causa se han concretado:

9 acuerdos de colaboración eficaz

17 acuerdos de pena

17 sentencias condenatorias

Además, se firmó un acuerdo con la persona jurídica Odebrecht que permitió el resarcimiento económico al Estado panameño mediante el pago de una multa.

El expediente del caso es uno de los más voluminosos en la historia judicial del país, con 1,425,535 fojas distribuidas en 2,937 tomos.