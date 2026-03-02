Estas son las tarifas del Metro de Panamá para estudiantes en el Año Escolar 2026

Estas son las tarifas del Metro de Panamá

Los estudiantes que utilizan el Metro de Panamá podrán pagar tarifas preferenciales durante el Año Escolar 2026, siempre que tengan activa su tarjeta de beneficios estudiantil.

De acuerdo con la información oficial, las tarifas para estudiantes son:

Línea 1: B/. 0.17

B/. 0.17 Línea 2: B/. 0.25

Estos precios especiales aplican de lunes a viernes, desde las 4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, el beneficio incluye un viaje de ida y uno de regreso por día.

Tarifario estudiantil en MiBus durante el año escolar 2026:

B/. 0.10 en rutas troncales

B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur

Requisitos para pagar tarifa estudiantil en el Metro

Para acceder a estas tarifas, los estudiantes deben:

Utilizar la Tarjeta Estudiantil del Metro o Metrobus activa.

Tener la tarjeta debidamente registrada y actualizada para el año escolar vigente.

Este beneficio aplica para estudiantes de escuelas públicas y privadas que utilizan el sistema de transporte para movilizarse hacia sus centros educativos.

Cómo activar la tarjeta estudiantil

La activación o actualización de la tarjeta se puede realizar en centros de atención especializada, presentando el certificado de matrícula vigente del estudiante. Las autoridades recordaron que la tarjeta debe actualizarse cada año escolar para mantener activo el beneficio de la tarifa reducida.