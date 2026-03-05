Aeródromo de Santiago busca atraer vuelos comerciales tras rehabilitación de su pista

Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), informó que la institución mantiene conversaciones con aerolíneas interesadas en operar vuelos comerciales en el aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas. El objetivo es dotar a esta provincia y zonas aledañas de un servicio comercial regular.

Las declaraciones del director se dieron durante la inauguración formal de la rehabilitación de la pista de aterrizaje de esta terminal, obra ejecutada con una inversión de B/. 1,095,930.00.

"Yo pienso que ya con vuelos regulares de una empresa comercial podemos pensar inclusive en que sea internacional y tener acceso a vuelos internacionales. Pero, por el momento, yo creo que esto sí es el inicio, pues, de mejorar mucho la infraestructura y ya hacer un aeropuerto que pueda sostener el crecimiento que esta provincia tiene en materia de aviación", indicó.

directoraeronautica Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil. Aeronáutica Civil

Además de los vuelos comerciales, Bárcenas señaló que propietarios de aeronaves residentes en Santiago han solicitado la creación de un complejo de hangares en la parte posterior del recinto. Esto amerita algunas reubicaciones para construir infraestructuras de mayor capacidad que alberguen todo tipo de aeronaves. Este proceso implica elevar la categoría de la terminal de aeródromo a aeropuerto.

“La empresa se comunicó con nosotros y estaban pensando en un avión de 12 sillas inicialmente. Los números están un poco complejos. Entonces cambiaron el proyecto a un avión de 50 sillas y están haciendo los análisis de eso. Así que en los próximos 24 meses este aeropuerto va a sufrir cambios positivos”, reconoció.

Detalle de las obras en Santiago

La rehabilitación del pavimento consistió en la aplicación de tratamientos preventivos en la superficie y la colocación de pavimento flexible en los primeros 756 metros de la pista.

Los trabajos incluyeron la aplicación de microaglomerado, consistente en la colocación de una mezcla de emulsión con arenas tras el sellado de fisuras, logrando la impermeabilización de 11,100 m². Asimismo, se aplicó micropavimento en una superficie de 19,068.75 m², incluyendo el área de giro en el umbral 36, con el fin de prolongar su vida útil.

pista-aerodromo-santiago Pista del aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas. Aeronáutica Civil

En los primeros 756 metros del umbral 18, se realizó la escarificación de cinco centímetros de la carpeta asfáltica. Una vez nivelada la superficie, se procedió con el riego de imprimación y la colocación de una nueva capa de asfalto de cinco centímetros de espesor. El proyecto concluyó con la señalización horizontal completa de la pista, la cual abarca designadores, fajas de borde, eje de pista y fajas de final de umbral.

“Esto es muy importante porque esta pista tenía serias deficiencias en cuanto a huecos que estaban maltratando las aeronaves y podían ser causantes de un accidente”, dijo el titular de la AAC.

Entre los planes próximos destaca la remodelación de la terminal de pasajeros. Bárcenas explicó que, aunque la inversión no es cuantiosa, se requiere adecuar los espacios y mejorar el orden logístico. Subrayó que el proyecto se ha ejecutado por fases debido a la limitación de recursos, priorizando la pista para poder avanzar ahora con el resto de las mejoras.