Anuncian cierre parcial en la vía Panamericana por obras del Corredor de las Playas

Desde este jueves 5 de marzo hasta el próximo 4 de abril, se realizará un cierre parcial temporal en la vía Panamericana como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas”, específicamente en el tramo CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana.
Detalles de la jornada:
- Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Tramo afectado: Sector comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo (aproximadamente del km 0 al km 19).
- Gestión del tráfico: Se mantendrá habilitado un solo carril por cada sentido de circulación durante las labores.
La entidad solicita a los conductores atender las indicaciones del personal en sitio y respetar la señalización preventiva instalada para garantizar la seguridad vial en la zona de trabajo.