Anuncian cierre parcial en la vía Panamericana por obras del Corredor de las Playas

Proyecto del Corredor de las Playas.

Por Ana Canto Desde este jueves 5 de marzo hasta el próximo 4 de abril, se realizará un cierre parcial temporal en la vía Panamericana como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas”, específicamente en el tramo CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalló que los trabajos consisten en exploraciones geotécnicas para evaluar las condiciones del pavimento en el área de rodadura y los hombros de la vía, en ambos sentidos de circulación.

