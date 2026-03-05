Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 15:25

Anuncian cierre parcial en la vía Panamericana por obras del Corredor de las Playas

El MOP detalló que los trabajos consisten en exploraciones geotécnicas para evaluar las condiciones de la vía Panamericana.

Proyecto del Corredor de las Playas. 

Por Ana Canto

Desde este jueves 5 de marzo hasta el próximo 4 de abril, se realizará un cierre parcial temporal en la vía Panamericana como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas”, específicamente en el tramo CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalló que los trabajos consisten en exploraciones geotécnicas para evaluar las condiciones del pavimento en el área de rodadura y los hombros de la vía, en ambos sentidos de circulación.

Detalles de la jornada:

  • Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Tramo afectado: Sector comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo (aproximadamente del km 0 al km 19).
  • Gestión del tráfico: Se mantendrá habilitado un solo carril por cada sentido de circulación durante las labores.

La entidad solicita a los conductores atender las indicaciones del personal en sitio y respetar la señalización preventiva instalada para garantizar la seguridad vial en la zona de trabajo.

