Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 16:06

CSS: cirugías del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos se verán afectados por reparaciones

La CSS comunicó que el hospital suspenderá cirugías de urgencia los sábados 7 y 14 de marzo debido a trabajos de mantenimiento en sus sistemas.

La CSS anuncia suspensión temporal de cirugías. 

Por Christopher Perez

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos realizará trabajos de reemplazo de válvulas en sus plantas de agua fría, lo que afectará temporalmente sus servicios.

CSS: detalles de la suspensión

Las labores de mantenimiento requerirán la detención del sistema de climatización del centro hospitalario. Esta interrupción impactará diversas áreas críticas del edificio. Por ello, las cirugías de urgencia serán suspendidas temporalmente los sábados 7 y 14 de marzo, en un horario de 1:00 a. m. a 10:00 a. m.

Para mantener la atención durante estas horas, se ha dispuesto lo siguiente:

  • Se mantendrá un quirófano habilitado exclusivamente para urgencias vitales, bajo estrictos criterios médicos de riesgo inminente para la vida.
  • Se ha coordinado apoyo con el Hospital Santo Tomás, el Hospital San Miguel Arcángel y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para recibir pacientes mientras duren los trabajos.

La CSS agradece la comprensión ciudadana, reiterando que estas labores son esenciales para asegurar el funcionamiento óptimo de áreas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y hospitalización.

