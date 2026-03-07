Mulino se reúne con secretarios de Energía y Comercio de EE. UU. en Miami

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con dos altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright.
Contenido relacionado: Trump menciona al Canal de Panamá en advertencia sobre influencia extranjera
Interconexión eléctrica con Colombia y gasoducto por el Canal
En la reunión, Mulino expuso los avances del proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, iniciativa que busca fortalecer el intercambio energético entre ambos países.
También abordó el proyecto de gasoducto a través del Canal de Panamá, una obra que forma parte de la estrategia para posicionar al país dentro del mapa energético regional.
Según el presidente, estas iniciativas representan megaobras clave para el futuro energético de Panamá.
Estrategia logística y nuevos megapuertos
Mulino explicó además que Panamá ha redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial.
Entre los proyectos mencionados se incluyen planes para desarrollar dos megapuertos y la construcción de un centro multimodal en Puerto Armuelles.
Disposición de cooperación
Los secretarios estadounidenses Wright y Lutnick manifestaron su disposición de colaborar con Panamá en el desarrollo de estos proyectos dentro de sus respectivas áreas de competencia, reforzando la cooperación bilateral en materia energética y comercial.