Mulino se reúne con secretarios de Energía y Comercio de EE. UU. en Miami

Mulino se reúne con secretarios de Energía y Comercio de EE. UU.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo una reunión con dos altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright.

Durante el encuentro, realizado en el marco de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, el mandatario panameño presentó los proyectos estratégicos que impulsa el país para consolidarse como un centro energético en América Latina y mantener su liderazgo como hub logístico para el comercio mundial.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Trump menciona al Canal de Panamá en advertencia sobre influencia extranjera

Interconexión eléctrica con Colombia y gasoducto por el Canal

En la reunión, Mulino expuso los avances del proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, iniciativa que busca fortalecer el intercambio energético entre ambos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030346756030881900?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, se reunió este sábado con los secretarios de Energía y Comercio de Estados Unidos, Chris Wright y Howard Lutnick respectivamente, con quienes conversó sobre los proyectos que desarrolla Panamá en materia energética para mantener su… pic.twitter.com/Tw6mzr7YjF — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

También abordó el proyecto de gasoducto a través del Canal de Panamá, una obra que forma parte de la estrategia para posicionar al país dentro del mapa energético regional.

Según el presidente, estas iniciativas representan megaobras clave para el futuro energético de Panamá.

Estrategia logística y nuevos megapuertos

Mulino explicó además que Panamá ha redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial.

Entre los proyectos mencionados se incluyen planes para desarrollar dos megapuertos y la construcción de un centro multimodal en Puerto Armuelles.

Disposición de cooperación

Los secretarios estadounidenses Wright y Lutnick manifestaron su disposición de colaborar con Panamá en el desarrollo de estos proyectos dentro de sus respectivas áreas de competencia, reforzando la cooperación bilateral en materia energética y comercial.