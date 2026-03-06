Ministro Frank Ábrego firma acuerdo de seguridad con EE. UU. contra narcotráfico

El ministro de Seguridad Pública de Panamá (MINSEG), Frank Ábrego, firmó una Declaración Conjunta de Seguridad promovida por Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico.
Cooperación regional de MINSEG contra el crimen organizado
La iniciativa busca ampliar los mecanismos de cooperación multilateral y bilateral entre países de la región para enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Además de Estados Unidos y Panamá, la declaración fue firmada por ministros de Defensa y Seguridad de varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos:
- Argentina
- Bolivia
- Costa Rica
- República Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Jamaica
- Paraguay
- Belice
- Bahamas
- Perú
- Trinidad y Tobago
Antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”
El encuentro de ministros de seguridad se realizó como antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.
La reunión se celebrará el 7 de marzo y contará con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a otros 11 líderes latinoamericanos. La cumbre buscará reforzar la coordinación regional frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.