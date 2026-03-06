Ministro Frank Ábrego firma acuerdo de seguridad con EE. UU. contra narcotráfico

El ministro de Seguridad Pública de Panamá ( MINSEG ), Frank Ábrego , firmó una Declaración Conjunta de Seguridad promovida por Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico.

El documento fue suscrito durante la conferencia “América contra los Carteles”, celebrada este jueves en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Miami.

Cooperación regional de MINSEG contra el crimen organizado

La iniciativa busca ampliar los mecanismos de cooperación multilateral y bilateral entre países de la región para enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El ministro de Seguridad Pública, Frank @frankabregom, firmó en representación de Panamá una Declaración Conjunta de Seguridad promovida por Estados Unidos para ampliar la cooperación multilateral y bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y narcotráfico.



El documento fue… pic.twitter.com/53ZdQ9dBMi — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

Además de Estados Unidos y Panamá, la declaración fue firmada por ministros de Defensa y Seguridad de varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos:

Argentina

Bolivia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaica

Paraguay

Belice

Bahamas

Perú

Trinidad y Tobago

Antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”

El encuentro de ministros de seguridad se realizó como antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La reunión se celebrará el 7 de marzo y contará con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a otros 11 líderes latinoamericanos. La cumbre buscará reforzar la coordinación regional frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.