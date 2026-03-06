Estados Unidos Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 10:49

Ministro Frank Ábrego firma acuerdo de seguridad con EE. UU. contra narcotráfico

El ministro Frank Ábrego firmó en Miami una declaración conjunta impulsada por Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y narcoterrorismo.

Ministro Frank Ábrego firma acuerdo de seguridad con EE. UU.

Ministro Frank Ábrego firma acuerdo de seguridad con EE. UU.

Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Seguridad Pública de Panamá (MINSEG), Frank Ábrego, firmó una Declaración Conjunta de Seguridad promovida por Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico.

El documento fue suscrito durante la conferencia “América contra los Carteles”, celebrada este jueves en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Miami.

Contenido relacionado: Infantes de la Marina de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento conjunto de seguridad

Cooperación regional de MINSEG contra el crimen organizado

La iniciativa busca ampliar los mecanismos de cooperación multilateral y bilateral entre países de la región para enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029944236963987630?s=20&partner=&hide_thread=false

Además de Estados Unidos y Panamá, la declaración fue firmada por ministros de Defensa y Seguridad de varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Costa Rica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Guyana
  • Honduras
  • Jamaica
  • Paraguay
  • Belice
  • Bahamas
  • Perú
  • Trinidad y Tobago

Antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”

El encuentro de ministros de seguridad se realizó como antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La reunión se celebrará el 7 de marzo y contará con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a otros 11 líderes latinoamericanos. La cumbre buscará reforzar la coordinación regional frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

En esta nota:
Seguir leyendo

CK Hutchison amplía demanda contra Panamá por puertos de Balboa y Cristóbal

ACODECO alerta por recall de Toyota Land Cruiser 300 y Lexus LX600

Anuncian masiva feria de carnet blanco y verde en la Gran Terminal de Albrook

Recomendadas

Más Noticias