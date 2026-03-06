Béisbol Deportes -  6 de marzo de 2026 - 17:50

Panamá vs Puerto Rico: hora y dónde seguir el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Panamá enfrenta a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este 7 de marzo. Conoce la hora del partido y dónde seguir los resultados.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La selección de Panamá se enfrentará a Puerto Rico en un esperado duelo correspondiente a la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Hiram Bithorn, ubicado en San Juan.

Panamá vs Puerto Rico: hora y dónde ver el Clásico Mundial 2026

El juego entre Panamá y Puerto Rico está programado para:

  • Fecha: sábado 7 de marzo de 2026
  • Hora: 6:00 p.m. (hora de Panamá)
  • Hora en Puerto Rico: 7:00 p.m.
Dónde seguir el partido

Los fanáticos podrán seguir el resultado y las incidencias del partido a través de la cobertura en redes sociales de RPC Deportes, donde se publicarán actualizaciones del encuentro.

Este partido forma parte de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebra en San Juan, Puerto Rico, y reúne a varias de las principales selecciones del béisbol internacional.

