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Embajador de EE. UU., Kevin Cabrera, se pronuncia tras extradición a Panamá de Ali Hage Zaki Jalil

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, se pronunció tras la extradición a Panamá desde Venezuela de Ali Hage Zaki Jalil, principal sospechoso del atentado con bomba contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, y explicó que su captura y extradición son el resultado de un trabajo conjunto de investigación entre el FBI, las autoridades panameñas y Venezuela.