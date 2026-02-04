Alcaldía de Panamá y Embajada de EE. UU. renuevan el CEDI de Las Mañanitas

La Alcaldía de Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá inauguraron las mejoras al Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de Las Mañanitas, tras un proceso de renovación y equipamiento que permitirá brindar a los niños de este sector una atención de calidad en un ambiente seguro y acogedor.
La entrega del equipamiento se realizó durante un acto oficial que contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino, y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien agradeció a la embajada, al Comando Sur y al personal municipal por el esfuerzo conjunto para hacer realidad la transformación del CEDI.
El CEDI de Las Mañanitas atiende a aproximadamente 100 niños, con edades entre 2 y 5 años, en los niveles de guardería, prekínder y kínder, en un horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.