Alcaldía de Panamá y Embajada de EE. UU. renuevan el CEDI de Las Mañanitas

El embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Marino, y el alcalde Mayer Mizrachi, en el CEDI de Las Mañanitas.

La Alcaldía de Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá inauguraron las mejoras al Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de Las Mañanitas, tras un proceso de renovación y equipamiento que permitirá brindar a los niños de este sector una atención de calidad en un ambiente seguro y acogedor.

El centro fue dotado de mobiliario moderno, entre ellos sillas, mesas, anaqueles y casilleros, además de cuatro tableros inteligentes (Smart Boards), con el objetivo de fortalecer la experiencia didáctica y optimizar los procesos de enseñanza. Estas mejoras fueron posibles gracias a una donación de la Embajada de Estados Unidos, con aportes del Comando Sur y la gestión de la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Panamá.

La entrega del equipamiento se realizó durante un acto oficial que contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino, y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien agradeció a la embajada, al Comando Sur y al personal municipal por el esfuerzo conjunto para hacer realidad la transformación del CEDI.

El CEDI de Las Mañanitas atiende a aproximadamente 100 niños, con edades entre 2 y 5 años, en los niveles de guardería, prekínder y kínder, en un horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.