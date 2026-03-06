Clásico Mundial de Béisbol: Panamá cae 3-1 ante Cuba en su primer partido

Este viernes, Panamá hizo su debut en el Clásico Mundial de Béisbol; sin embargo, el encuentro inaugural terminó en derrota para la selección nacional. El equipo de Cuba mantuvo la ventaja durante los nueve episodios, sellando el marcador 3-1 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.
Panamá continuará su recorrido en el torneo este sábado, donde se medirá ante Puerto Rico, en el Hiram Bithorn Stadium.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
Sábado 7 de marzo
- Panamá vs. Puerto Rico
Domingo 8 de marzo
- Panamá vs. Canadá
Lunes 9 de marzo
- Colombia vs. Panamá