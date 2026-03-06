Clásico Mundial de Béisbol: Panamá cae 3-1 ante Cuba en su primer partido

Logan Allen en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. FEDEBEIS

Por Ana Canto Este viernes, Panamá hizo su debut en el Clásico Mundial de Béisbol; sin embargo, el encuentro inaugural terminó en derrota para la selección nacional. El equipo de Cuba mantuvo la ventaja durante los nueve episodios, sellando el marcador 3-1 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Tras el partido, el lanzador Darío Agrazal, quien trabajó dos entradas ante la ofensiva cubana y recetó tres ponches, destacó que la novena se mantiene positiva. Asimismo, hizo un llamado al pueblo panameño para que continúe brindando su apoyo al equipo en los próximos compromisos.

