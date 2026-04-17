Béisbol Mayor 2026 Deportes -  17 de abril de 2026 - 09:30

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro y Chiriquí toman ventaja en semifinales

Las novenas de Bocas del Toro y Chiriquí dominaron sus respectivos encuentros en Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026.

FEDEBEIS
María Hernández
Por María Hernández

En los juegos de la etapa de semifinales del Béisbol Mayor 2026, Bocas del Toro venció a Colón 5 carreras por 2, alcanzando su segunda victoria en la serie y colocándose en una posición favorable en la lucha por el pase a la final. La ofensiva bocatoreña fue clave para marcar diferencia.

Por su parte, Chiriquí superó a la novena de Panamá Oeste con marcador de 7 carreras por 4, en un encuentro cerrado donde los chiricanos aprovecharon momentos oportunos para inclinar la balanza a su favor. A pesar del esfuerzo de Oeste por mantenerse en el juego.

Así finalizaron los encuentros de semifinales en el Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro y Chiriquí con ventaja en sus respectivas series, en una fase que se torna cada vez más decisiva. Se espera una jornada intensa, donde los equipos buscarán acercarse aún más a la gran final del campeonato.

Calendario de partidos para el viernes 17 de abril

  • Bocas del Toro y Colón: Estadio Roberto Mariano Bula
  • Chiriquí y Panamá Oeste: Estadio Mariano Rivera
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2045109612651626498&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: resultados de la ronda ocho y partidos para hoy 9 de abril

Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy miércoles 8 de abril

Béisbol Mayor 2026: anuncian fechas para escoger y revelar a los mejores jugadores

Recomendadas

Más Noticias