Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro y Chiriquí toman ventaja en semifinales

En los juegos de la etapa de semifinales del Béisbol Mayor 2026 , Bocas del Toro venció a Colón 5 carreras por 2, alcanzando su segunda victoria en la serie y colocándose en una posición favorable en la lucha por el pase a la final. La ofensiva bocatoreña fue clave para marcar diferencia.

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Por su parte, Chiriquí superó a la novena de Panamá Oeste con marcador de 7 carreras por 4, en un encuentro cerrado donde los chiricanos aprovecharon momentos oportunos para inclinar la balanza a su favor. A pesar del esfuerzo de Oeste por mantenerse en el juego.

Así finalizaron los encuentros de semifinales en el Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro y Chiriquí con ventaja en sus respectivas series, en una fase que se torna cada vez más decisiva. Se espera una jornada intensa, donde los equipos buscarán acercarse aún más a la gran final del campeonato.

Calendario de partidos para el viernes 17 de abril

Bocas del Toro y Colón: Estadio Roberto Mariano Bula

Chiriquí y Panamá Oeste: Estadio Mariano Rivera