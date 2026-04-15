Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro le gana a Colón y empata la serie semifinal

Bocas del Toro respondió con autoridad y venció 7 carreras por 2 a Colón, igualando 1-1 la serie de semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

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El conjunto bocatoreño mostró solidez ofensiva y aprovechó sus oportunidades para dominar el encuentro, evitando que Colón tomara ventaja en la serie. Con este resultado, la semifinal se mantiene completamente abierta.

Béisbol Mayor: Próximos encuentros en la serie

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Ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo 16 de abril en el estadio Rod Carew, desde las 7:00 p.m., en un duelo clave que podría inclinar la balanza.

En la otra semifinal, la acción continúa este mismo día cuando Chiriquí se enfrente a Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera, también a las 7:00 p.m., en otro choque decisivo del Béisbol Mayor 2026.