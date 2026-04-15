Béisbol Mayor 2026 Deportes -  15 de abril de 2026 - 10:51

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro le gana a Colón y empata la serie semifinal

En el Béisbol Mayor, Bocas del Toro triunfa 7-2 y empata la llave 1-1 dejando todo abierto rumbo al próximo juego de la serie.

Béisbol Mayor Triunfo de Bocas del Toro 

Béisbol Mayor Triunfo de Bocas del Toro 

Archivo

El conjunto bocatoreño mostró solidez ofensiva y aprovechó sus oportunidades para dominar el encuentro, evitando que Colón tomara ventaja en la serie. Con este resultado, la semifinal se mantiene completamente abierta.

Béisbol Mayor: Próximos encuentros en la serie

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Ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo 16 de abril en el estadio Rod Carew, desde las 7:00 p.m., en un duelo clave que podría inclinar la balanza.

En la otra semifinal, la acción continúa este mismo día cuando Chiriquí se enfrente a Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera, también a las 7:00 p.m., en otro choque decisivo del Béisbol Mayor 2026.

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